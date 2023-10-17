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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Участники лаборатории M'uzLab отправятся в Москву на выставку «Россия»

Участники лаборатории M'uzLab отправятся в Москву на выставку «Россия»

17 октября 2023, 07:27
Фото: Юлия Ликарчук / 1MI
Выставка «Россия» будет проходить на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Ее посетят тюменцы, которые расскажут о достижениях региона.

В Тюмени состоялся отчетный концерт музыкальной лаборатории M'uzLab. 50 участников из 15 регионов страны собирались, чтобы за три дня создать новые музыкальные произведения, взяв за основу фольклорные песни. Итоги совместных трудов были представлены на суд горожан.

Теперь участники лаборатории отправятся в Москву, чтобы рассказать о достижениях региона. Тюменцы представят область на выставке «Россия», которая будет проходить на территории ВДНХ. Ее открытие состоится 4 ноября.

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Выставка соберет 129 участников из 89 регионов страны и позволит узнать о ключевых достижениях российских организаций в сферах промышленности, спорта и культуры. Для посетителей мероприятия запланированы развлекательные и образовательные программы.

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#Общество#Культура#Тюменская область#Тюменцы#Музыка#Выставки#Любовь Селезнева
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