Участники лаборатории M'uzLab отправятся в Москву на выставку «Россия»

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Тюмени состоялся отчетный концерт музыкальной лаборатории M'uzLab. 50 участников из 15 регионов страны собирались, чтобы за три дня создать новые музыкальные произведения, взяв за основу фольклорные песни. Итоги совместных трудов были представлены на суд горожан.
Теперь участники лаборатории отправятся в Москву, чтобы рассказать о достижениях региона. Тюменцы представят область на выставке «Россия», которая будет проходить на территории ВДНХ. Ее открытие состоится 4 ноября.
Выставка соберет 129 участников из 89 регионов страны и позволит узнать о ключевых достижениях российских организаций в сферах промышленности, спорта и культуры. Для посетителей мероприятия запланированы развлекательные и образовательные программы.