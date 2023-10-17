Тюменцу и его 9-летней дочери хозяин алабая выплатит компенсацию за нападение питомца

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в день происшествия пес сорвался с цепи и сбежал с территории частного дома. Сначала он напал на 9-летнюю девочку и покусал за спину. Отец попытался помочь дочери, но животное вгрызлось в его руку, сломав ее. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкий вред здоровью, а мужчина — средней тяжести.