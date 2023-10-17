Тюменцу и его 9-летней дочери хозяин алабая выплатит компенсацию за нападение питомца

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:17
Тюменец и его 9-летняя дочь, пострадавшие от укусов собаки, получат компенсацию. Алабай напал на жителей села Абатское в мае этого года.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в день происшествия пес сорвался с цепи и сбежал с территории частного дома. Сначала он напал на 9-летнюю девочку и покусал за спину. Отец попытался помочь дочери, но животное вгрызлось в его руку, сломав ее. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкий вред здоровью, а мужчина — средней тяжести.
По решению Абатского районного суда владелец должен будет выплатить пострадавшим компенсацию. В пользу отца и дочери было взыскано 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы начали массово жаловаться на агрессивных собак. Животные терроризируют район Дома Обороны на протяжении года.