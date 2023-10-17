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Пес покусал девочку за спину, а ее отцу сломал руку

Тюменцу и его 9-летней дочери хозяин алабая выплатит компенсацию за нападение питомца

17 октября 2023, 04:59
Фото: 1MI
Пес покусал девочку за спину, а ее отцу сломал руку

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Жертвами клыков разъяренного алабая стали два человека. Хозяин пса выплатит компенсацию пострадавшим.
Сюжет
Суд

Тюменец и его 9-летняя дочь, пострадавшие от укусов собаки, получат компенсацию. Алабай напал на жителей села Абатское в мае этого года.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в день происшествия пес сорвался с цепи и сбежал с территории частного дома. Сначала он напал на 9-летнюю девочку и покусал за спину. Отец попытался помочь дочери, но животное вгрызлось в его руку, сломав ее. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок получил легкий вред здоровью, а мужчина — средней тяжести.

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По решению Абатского районного суда владелец должен будет выплатить пострадавшим компенсацию. В пользу отца и дочери было взыскано 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцы начали массово жаловаться на агрессивных собак. Животные терроризируют район Дома Обороны на протяжении года.

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