Тюменцам предложат 34 вакансии в сфере общепита

Кадровый центр Тюменской области проведет открытый отбор для АО «Комбинат школьного питания „Центральный“. Желающие при наличии готового резюме и всех необходимых документов смогут сразу же трудоустроиться. На их выбор будет предложено большое разнообразие рабочих профессий из 34 вариантов, среди которых повар, кондитер, официант и другие. Подробнее о самой работе, заработной плате, всех доступных специальностях и прочих тонкостях можно будет узнать на мероприятии.