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Тюменцам предложат 34 вакансии в сфере общепита

Тюменцам предложат 34 вакансии в сфере общепита

17 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI
Своеобразная ярмарка вакансий состоится для жителей Тюмени, желающих работать в области общепита. Заключить договор о трудоустройстве можно будет прямо на мероприятии.

Кадровый центр Тюменской области проведет открытый отбор для АО «Комбинат школьного питания „Центральный“. Желающие при наличии готового резюме и всех необходимых документов смогут сразу же трудоустроиться. На их выбор будет предложено большое разнообразие рабочих профессий из 34 вариантов, среди которых повар, кондитер, официант и другие. Подробнее о самой работе, заработной плате, всех доступных специальностях и прочих тонкостях можно будет узнать на мероприятии.

Сама «ярмарка профессий» пройдет уже 18 октября с 12 до 13 часов по адресу, по адресу ул. Водопроводная, 36.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Вакансии#Трудоустройство#Общепит#Дмитрий Балобанов
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