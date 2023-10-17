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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Тюменский тренер по воркауту Федор Трубин вышел в финал телешоу «Суперниндзя»

Тюменский тренер по воркауту Федор Трубин вышел в финал телешоу «Суперниндзя»

17 октября 2023, 12:45
Фото: скриншот с видео СТС
Одним из финалистов второго сезона телешоу «Суперниндзя» стал житель Тюмени Федор Трубин. В отборочном туре он едва не сошел с дистанции, упав в воду. Но ему получилось выполнить более сложное задание — собрать три кольца.

Так он оказался в полуфинале. На этом этапе у тюменцу нужно было обыграть одного соперника. Сложную полосу препятствий Федор Трубин прошел первым.

«Не забываем, что впереди ещё финал, поэтому ждём», — написал спортсмен в своих соцсетях.
Видео: скриншот с видео СТС

А за несколько дней до эфира в СТС, тюменец признался, что первый сезон шоу «Суперниндзя» стал для него новым скачком вперёд. По его словам, кроме новых друзей он приобрел уникальный опыт.

«На проекте меня показали таким, какой я есть (может чуть скромнее), и это зацепило многих зрителей, от которых я получил огромную поддержку! Столько теплых слов, такая вера в меня, которой я никогда не ощущал ранее. Благодаря вашей поддержке я вновь на проекте, пришел завоёвывать сердца!», — отметил сибиряк.

Федор Трубин — мастер спорта международного класса по стритлифтингу. В его копилке — выигранные чемпионаты России и Европы. В настоящее время он делится опытом с младшим поколением — работает старшим тренером Воркаут Центра.

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#Общество#Видео#Спорт#Ирина Швецова#Тюменцы
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