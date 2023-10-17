Тюменский тренер по воркауту Федор Трубин вышел в финал телешоу «Суперниндзя»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Так он оказался в полуфинале. На этом этапе у тюменцу нужно было обыграть одного соперника. Сложную полосу препятствий Федор Трубин прошел первым.
«Не забываем, что впереди ещё финал, поэтому ждём», — написал спортсмен в своих соцсетях.
А за несколько дней до эфира в СТС, тюменец признался, что первый сезон шоу «Суперниндзя» стал для него новым скачком вперёд. По его словам, кроме новых друзей он приобрел уникальный опыт.
«На проекте меня показали таким, какой я есть (может чуть скромнее), и это зацепило многих зрителей, от которых я получил огромную поддержку! Столько теплых слов, такая вера в меня, которой я никогда не ощущал ранее. Благодаря вашей поддержке я вновь на проекте, пришел завоёвывать сердца!», — отметил сибиряк.
Федор Трубин — мастер спорта международного класса по стритлифтингу. В его копилке — выигранные чемпионаты России и Европы. В настоящее время он делится опытом с младшим поколением — работает старшим тренером Воркаут Центра.