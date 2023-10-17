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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:47

Тюменские предприятия перейдут с западных технологий на иранские

Тюменские предприятия перейдут с западных технологий на иранские

17 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Крупные предприятия Тюменской области по водоочистке заменят европейские технологии на восточные. На сегодня уже есть договоренности о сотрудничестве с иранскими компаниями.

Новых партнеров в Тегеране нашли три тюменские компании «Инома», «Топол Эко» Тура и «Экотехнологии Групп», пишет Ура.ру со ссылкой на торгово-промышленную палату ТО.

«Договоренностей удалось достигнуть с Shokoohi Water Treatment Instrument Football и Masoud Kiaee University, у которых на двоих более 200 рабочих проектов промышленной водоочистки», — сказано в сообщении.

Комплексы промышленной водоочистки в России уже научились собирать самостоятельно. Но часть компонентов и реагентов для них поставлялись из Европы и даже США. Отечественные компании пока заменить их не могут.

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