Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Новых партнеров в Тегеране нашли три тюменские компании «Инома», «Топол Эко» Тура и «Экотехнологии Групп», пишет Ура.ру со ссылкой на торгово-промышленную палату ТО.
«Договоренностей удалось достигнуть с Shokoohi Water Treatment Instrument Football и Masoud Kiaee University, у которых на двоих более 200 рабочих проектов промышленной водоочистки», — сказано в сообщении.
Комплексы промышленной водоочистки в России уже научились собирать самостоятельно. Но часть компонентов и реагентов для них поставлялись из Европы и даже США. Отечественные компании пока заменить их не могут.