Тюменка спасла раненую сову, которую собаки загнали в подвал дома. ВИДЕО

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Женщина подобрала птицу и передала ее в центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц «У Лукоморья» в Патрушево, пишет телеграм-канал «Тюмень».
Специалисты обследовали неясыть на рентгене, который показал, что у нее перелом плечевой кости. Сову уже прооперировали.
Пока она не может летать и даже самостоятельно есть. Но специалисты надеются, что скоро птица пойдет на поправку.
Зимовать сове придется в Центре, отпускать ее на волю сейчас — небезопасно. Если к весне она полностью поправится и окрепнет — неясыть вернут в лес.
Каким образом сова получила травму точно неизвестно, но скорее всего она ранилась, ударившись о препятствие во время полета.