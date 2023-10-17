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Тюменка спасла раненую сову, которую собаки загнали в подвал дома. ВИДЕО

Тюменка спасла раненую сову, которую собаки загнали в подвал дома. ВИДЕО

17 октября 2023, 13:30
Фото: скриншот с видео в телеграм-канале "Тюмень"
В Тюмени спасли раненую длиннохвостую неясыть. Сова три дня пряталась в подвале одного из домов, пока ее случайно не обнаружила местная жительница.

Женщина подобрала птицу и передала ее в центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц «У Лукоморья» в Патрушево, пишет телеграм-канал «Тюмень».

Специалисты обследовали неясыть на рентгене, который показал, что у нее перелом плечевой кости. Сову уже прооперировали.

Пока она не может летать и даже самостоятельно есть. Но специалисты надеются, что скоро птица пойдет на поправку.

Видео: телеграм-канал "Тюмень"

Зимовать сове придется в Центре, отпускать ее на волю сейчас — небезопасно. Если к весне она полностью поправится и окрепнет — неясыть вернут в лес.

Каким образом сова получила травму точно неизвестно, но скорее всего она ранилась, ударившись о препятствие во время полета.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Животные#Редкие животные
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