С начала года более 17 тысяч тюменок получили услуги по родовым сертификатам

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Денежные средства пошли на оплату услуг, которые полагаются беременным и проведение профилактических медосмотров новорожденных.
В каком медучреждении будет наблюдаться будущая мама по электронному родовому сертификату, женщина выбирает сама.
Документ открывается при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также сертификат можно открыть в детской поликлинике, куда планируется прикрепить малыша.
Каждый сертификат состоит из четырех талонов, которые последовательно заполняются при обращении женщины в медорганизацию. Затем данные передаются в отделение СФР для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно.
Ранее «Наш город» рассказал историю жительницы Ишима, которая после родов впала в кому. Молодая мама до сих пор находится в реанимации, но ее родные больше не могут ее навещать.