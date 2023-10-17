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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:32

С начала года более 17 тысяч тюменок получили услуги по родовым сертификатам

С начала года более 17 тысяч тюменок получили услуги по родовым сертификатам

17 октября 2023, 14:30
Фото: 1MI
В 2023 году услугами по родовым сертификатам уже получили 17,3 тыс. тюменок. В общей сумме на эти цели региональное отделение СФР перевело 126 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.

Денежные средства пошли на оплату услуг, которые полагаются беременным и проведение профилактических медосмотров новорожденных.

В каком медучреждении будет наблюдаться будущая мама по электронному родовому сертификату, женщина выбирает сама.

Документ открывается при первом посещении женской консультации по месту жительства или в роддоме. Также сертификат можно открыть в детской поликлинике, куда планируется прикрепить малыша.

Каждый сертификат состоит из четырех талонов, которые последовательно заполняются при обращении женщины в медорганизацию. Затем данные передаются в отделение СФР для оплаты оказанных услуг. Обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно.

Ранее «Наш город» рассказал историю жительницы Ишима, которая после родов впала в кому. Молодая мама до сих пор находится в реанимации, но ее родные больше не могут ее навещать.

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#Общество#Ирина Швецова#Семья#Роды#Маткапитал
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