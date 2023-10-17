nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Риелторы Тюмени рассказали, в каких районах можно приобрести самые дешевые дачи

Риелторы Тюмени рассказали, в каких районах можно приобрести самые дешевые дачи

17 октября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Общество риелторов Тюменской области поделились информацией о самых дешевых и самых дорогих участках в черте города по ценам на октябрь 2023 года. Однако и первые и вторые дачи имеют свои минусы.
Сюжет
Жилье

Одними из наиболее бюджетных вариантов стали дачные участки на Тобольском и Ялуторовском трактах, где цены начинаются от 520 и 545 тысяч рублей. Самым же щадящим оказался Велижанский тракт — минимальная цена в этом районе составляет 500 тысяч рублей.

Стоимость самых дорогих участков превышает вышеупомянутые в несколько раз. Так, максимальные цены на Московском и Червишевском трактах равняются 1,55 и 1,5 млн рублей соответственно. Пикового значения достигает участок на Салаирском тракте — 1,58 млн рублей.

Риелторы также отметили недостатки указанных районов. Например, в самых дешевых отсутствуют естественные водоемы и леса. Кроме того, сами дома могут оказаться достаточно старыми, а потому некоторым из них необходим ремонт. В дорогих же районах проблемой стали детские лагеря и близко расположенные базы отдыха, что нередко приводит к пробкам.

Читайте также:
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 сентября«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?Для ямальских сирот закупят квартиры на 38 миллионов рублей
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Червишевский тракт#Жилье#Московский тракт#Ялуторовский тракт#Салаирский тракт#Велижанский тракт#Дмитрий Балобанов#Тобольский тракт#Дешевые дачи
Подпишитесь
«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?
Сегодня, 07:03
«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам
Сегодня, 09:40
В Тюменской области растет заболеваемость серьезными психическими расстройствами
Сегодня, 10:57
В Тюмени взлетели цены на элитное жилье
Сегодня, 03:56
В Тюменской области вербуют заключенных для СВО
Сегодня, 05:01
Иномарки для тюменцев станут еще дороже. Но есть хорошие новости
Сегодня, 08:11