Риелторы Тюмени рассказали, в каких районах можно приобрести самые дешевые дачи

Риелторы также отметили недостатки указанных районов. Например, в самых дешевых отсутствуют естественные водоемы и леса. Кроме того, сами дома могут оказаться достаточно старыми, а потому некоторым из них необходим ремонт. В дорогих же районах проблемой стали детские лагеря и близко расположенные базы отдыха, что нередко приводит к пробкам.