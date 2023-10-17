Риелторы Тюмени рассказали, в каких районах можно приобрести самые дешевые дачи

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Одними из наиболее бюджетных вариантов стали дачные участки на Тобольском и Ялуторовском трактах, где цены начинаются от 520 и 545 тысяч рублей. Самым же щадящим оказался Велижанский тракт — минимальная цена в этом районе составляет 500 тысяч рублей.
Стоимость самых дорогих участков превышает вышеупомянутые в несколько раз. Так, максимальные цены на Московском и Червишевском трактах равняются 1,55 и 1,5 млн рублей соответственно. Пикового значения достигает участок на Салаирском тракте — 1,58 млн рублей.
Риелторы также отметили недостатки указанных районов. Например, в самых дешевых отсутствуют естественные водоемы и леса. Кроме того, сами дома могут оказаться достаточно старыми, а потому некоторым из них необходим ремонт. В дорогих же районах проблемой стали детские лагеря и близко расположенные базы отдыха, что нередко приводит к пробкам.