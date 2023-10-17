Путь к квартире мечты: как законно сделать перепланировку

Типовые квартиры не всегда отвечают требованиям семей, которые в них живут. Способ создать вокруг себя комфортное и современное пространство есть — перепланировка. Важно только, воплотив задумку в жизнь, ничего не нарушить и никому не навредить.