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Психически больной тюменец уехал в Удмуртию, где убил газовика и угнал его машину

Психически больной тюменец уехал в Удмуртию, где убил газовика и угнал его машину

17 октября 2023, 17:11
Фото: 1MI
В конце сентября в Удмуртии был убит сотрудник газовой службы, а его служебный автомобиль угнан. Преступником оказался 31-летний житель Тюменской области, страдающий психическим расстройством.
Сюжет
ДТП
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии / Ижевск/ВКонтакте

О заболевании тюменца и подробностях ЧП рассказал «Интерфакс-Поволжье» со слов главы республиканского следкома.

Мужчина проживал с матерью в Тюменской области, но 26 сентября он ушёл из дома, взял такси и уехал на нем в Удмуртию, где у нет ни родственников, ни знакомых.

«Вечером 3 октября мужчина стоял у придорожного кафе на трассе М-7 в Можге. Когда у кафе остановился автомобиль газовой службы, он смог проникнуть в салон. Водитель потребовал выйти из машины, но в ответ получил удар ножом. Раненый спустя некоторое время умер», — пояснил руководитель СКР по Удмуртской республике Рустам Тугушев.

О деталях нападения стало известно от напарника газовика, которому удалось убежать.

Заполучив машину, угонщик двинулся по трассе в сторону местного села Алнаши. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку под грузовик, следовавший в Нефтеюганск. ДТП для тюменца стало смертельным.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#Убийство#Угон автомобиля
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