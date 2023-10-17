Психически больной тюменец уехал в Удмуртию, где убил газовика и угнал его машину

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
О заболевании тюменца и подробностях ЧП рассказал «Интерфакс-Поволжье» со слов главы республиканского следкома.
Мужчина проживал с матерью в Тюменской области, но 26 сентября он ушёл из дома, взял такси и уехал на нем в Удмуртию, где у нет ни родственников, ни знакомых.
«Вечером 3 октября мужчина стоял у придорожного кафе на трассе М-7 в Можге. Когда у кафе остановился автомобиль газовой службы, он смог проникнуть в салон. Водитель потребовал выйти из машины, но в ответ получил удар ножом. Раненый спустя некоторое время умер», — пояснил руководитель СКР по Удмуртской республике Рустам Тугушев.
О деталях нападения стало известно от напарника газовика, которому удалось убежать.
Заполучив машину, угонщик двинулся по трассе в сторону местного села Алнаши. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку под грузовик, следовавший в Нефтеюганск. ДТП для тюменца стало смертельным.