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Подопечные тюменских НКО могут воспользоваться такси по бесплатному тарифу

Подопечные тюменских НКО могут воспользоваться такси по бесплатному тарифу

17 октября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Жители Тюмени с ограниченными возможностями по здоровью, которым трудно пользоваться автобусами и маршрутками, смогут бесплатно ездить Яндекс Такси. Льготные поездки организует Фонд «Помощь рядом». Программа могут воспользоваться НКО и их подопечные.

В пресс-службе Яндекс Такси пояснили, что сначала бесплатные тарифы на такси для маломобильных пассажиров были введены в 33 городах России. Недавно к программе присоединились еще 11 регионов, в том числе Тюмень.

«Фонд „Помощь рядом“ организует бесплатные поездки для НКО и их подопечных, которым трудно передвигаться на общественном транспорте. На такси подопечные могут добраться на лечение или учебу, а специалисты — вовремя приезжать на помощь», — сказано на сайте проекта.

На поддержку фонда могут рассчитывать тюменцы с ментальными и двигательными особенностями, тяжелыми хроническими заболеваниями и нарушениями слуха и зрения.

Чтобы получить услугу, НКО должны на сайте проекта оформить заявку. В настоящее время эта функция временно не доступна, но организаторы обещают ее возобновить.

Услуги такси по программе оплачивает фонд из средств, которые ежемесячно ему жертвует «Яндекс» и его пользователи, поддерживающие проект.

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