Подопечные тюменских НКО могут воспользоваться такси по бесплатному тарифу

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В пресс-службе Яндекс Такси пояснили, что сначала бесплатные тарифы на такси для маломобильных пассажиров были введены в 33 городах России. Недавно к программе присоединились еще 11 регионов, в том числе Тюмень.
«Фонд „Помощь рядом“ организует бесплатные поездки для НКО и их подопечных, которым трудно передвигаться на общественном транспорте. На такси подопечные могут добраться на лечение или учебу, а специалисты — вовремя приезжать на помощь», — сказано на сайте проекта.
На поддержку фонда могут рассчитывать тюменцы с ментальными и двигательными особенностями, тяжелыми хроническими заболеваниями и нарушениями слуха и зрения.
Чтобы получить услугу, НКО должны на сайте проекта оформить заявку. В настоящее время эта функция временно не доступна, но организаторы обещают ее возобновить.
Услуги такси по программе оплачивает фонд из средств, которые ежемесячно ему жертвует «Яндекс» и его пользователи, поддерживающие проект.