По улице Фармана Салманова в Тюменской слободе открыли движение

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сейчас для движения открыта только одна часть улицы — это порядка 1,57 км. В другой части (в границах улиц Губернской — Закалужской — Московский тракт) продолжаются строительные работы, которые подрядчик должен сдать к середине ноября. Общая протяженность автодороги составит 2,3 км.
«Дорожники шли с опережением графика — зимой специалисты подрядной организации занимались устройством ливневой канализации, прокладывали инженерные сети. Им удалось раньше ожидаемого срока привести в готовность участок от улицы Заполярной до жилого дома № 14 по улице Фармана Салманова и открыть его для движения», — пояснили в пресс-службе мэрии Тюмени.
Открытый участок дороги имеет шесть полос. Движение здесь будут регулировать светофоры, запрограммированные на работу в условиях больших транспортных потоков. Власти города надеются, что новая магистраль поможет разгрузить район от пробок.
«Потребовалось некоторое время, чтобы проанализировать транспортные потоки и с учетом всех вводных произвести перенастройку светофорных объектов. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но мы продолжаем держать ее на контроле», — отметил замдиректора городского департамента дорог Алексей Васенин.
Также в мэрии рассказали, что по обеим сторонам дороги проложены тротуары и проведено освещение, есть велодорожки и вместительные парковки.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».