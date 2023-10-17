По улице Фармана Салманова в Тюменской слободе открыли движение

В Тюмени запустили движение по еще одной новой улице. С 17 октября для автомобильного транспорта открыта дорога по Фармана Салманова на участке от ЖК «Скандия» до жилого дома № 14.

Сейчас для движения открыта только одна часть улицы — это порядка 1,57 км. В другой части (в границах улиц Губернской — Закалужской — Московский тракт) продолжаются строительные работы, которые подрядчик должен сдать к середине ноября. Общая протяженность автодороги составит 2,3 км. «Дорожники шли с опережением графика — зимой специалисты подрядной организации занимались устройством ливневой канализации, прокладывали инженерные сети. Им удалось раньше ожидаемого срока привести в готовность участок от улицы Заполярной до жилого дома № 14 по улице Фармана Салманова и открыть его для движения», — пояснили в пресс-службе мэрии Тюмени. Открытый участок дороги имеет шесть полос. Движение здесь будут регулировать светофоры, запрограммированные на работу в условиях больших транспортных потоков. Власти города надеются, что новая магистраль поможет разгрузить район от пробок. «Потребовалось некоторое время, чтобы проанализировать транспортные потоки и с учетом всех вводных произвести перенастройку светофорных объектов. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но мы продолжаем держать ее на контроле», — отметил замдиректора городского департамента дорог Алексей Васенин. Также в мэрии рассказали, что по обеим сторонам дороги проложены тротуары и проведено освещение, есть велодорожки и вместительные парковки. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Тюмени после ремонта открыли тестовое движение по улице Ленина Узнать подробнее Читайте также: Зима еще ближе: тюменцев предупредили о грядущем гололеде Тюменские госавтоинспекторы провели проверки на дорогах региона В октябре в Тюмени завершится расширение объездной у Московского тракта