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По улице Фармана Салманова в Тюменской слободе открыли движение

По улице Фармана Салманова в Тюменской слободе открыли движение

17 октября 2023, 10:40
Фото: сайт администрации Тюмени
В Тюмени запустили движение по еще одной новой улице. С 17 октября для автомобильного транспорта открыта дорога по Фармана Салманова на участке от ЖК «Скандия» до жилого дома № 14.

Сейчас для движения открыта только одна часть улицы — это порядка 1,57 км. В другой части (в границах улиц Губернской — Закалужской — Московский тракт) продолжаются строительные работы, которые подрядчик должен сдать к середине ноября. Общая протяженность автодороги составит 2,3 км.

«Дорожники шли с опережением графика — зимой специалисты подрядной организации занимались устройством ливневой канализации, прокладывали инженерные сети. Им удалось раньше ожидаемого срока привести в готовность участок от улицы Заполярной до жилого дома № 14 по улице Фармана Салманова и открыть его для движения», — пояснили в пресс-службе мэрии Тюмени.

Открытый участок дороги имеет шесть полос. Движение здесь будут регулировать светофоры, запрограммированные на работу в условиях больших транспортных потоков. Власти города надеются, что новая магистраль поможет разгрузить район от пробок.

«Потребовалось некоторое время, чтобы проанализировать транспортные потоки и с учетом всех вводных произвести перенастройку светофорных объектов. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, но мы продолжаем держать ее на контроле», — отметил замдиректора городского департамента дорог Алексей Васенин.

Также в мэрии рассказали, что по обеим сторонам дороги проложены тротуары и проведено освещение, есть велодорожки и вместительные парковки.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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