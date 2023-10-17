Объем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала

В качестве примера Белозёров привел результаты сотрудничества РЖД с китайскими партнерами. Так, в течение прошлого года компания перевезла в Китай более 120 миллионов тонн грузов, а за три квартала 2023 года — более 128 миллионов тонн, что почти на 52% больше показателя за тот же период 2022 года.