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Под Тюменью на трассе погиб 34-летний водитель Lada

Под Тюменью на трассе погиб 34-летний водитель Lada

17 октября 2023, 03:25
Фото: ГИБДД
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером, 16 октября, на тюменской трассе. На 3-м километре автодороги Заводоуковск — Падун с проезжей части в кювет вылетел автомобиль LADA.
Сюжет
ДТП

В результате аварии погиб 34-летний водитель отечественной легковушки, 45-летний пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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