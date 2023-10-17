Под Тюменью на трассе погиб 34-летний водитель Lada

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник вечером, 16 октября, на тюменской трассе. На 3-м километре автодороги Заводоуковск — Падун с проезжей части в кювет вылетел автомобиль LADA.

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