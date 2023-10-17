Под Тюменью на трассе погиб 34-летний водитель Lada

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В результате аварии погиб 34-летний водитель отечественной легковушки, 45-летний пассажир получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольском районе на 305-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск легковой автомобиль Nissan Note вылетел под колеса большегруза Volvo. Погибли водитель и пассажиры Nissan, жители Омской области.