Команда тюменской гимназии победила в соревнованиях по киберспорту

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Published Сегодня, 04:11
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16 октября в Тюмени стартовала IT-неделя, в рамках которой в технопарке прошел региональный этап всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги.
Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», всего в конкурсном отборе приняли участие 300 человек со всего региона. В очный этап в конечном итоге вышли 8 команд. Они соревновались в нескольких дисциплинах: поиск в Интернете на время, электронные шахматы и командные игры.
Победителем стала команда тюменской гимназии №1. Ребята представят область на уровне Уральского федерального округа.