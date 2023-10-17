Команда тюменской гимназии победила в соревнованиях по киберспорту

Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», всего в конкурсном отборе приняли участие 300 человек со всего региона. В очный этап в конечном итоге вышли 8 команд. Они соревновались в нескольких дисциплинах: поиск в Интернете на время, электронные шахматы и командные игры.