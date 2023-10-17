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Команда тюменской гимназии победила в соревнованиях по киберспорту

Команда тюменской гимназии победила в соревнованиях по киберспорту

17 октября 2023, 04:11
Фото: Юрий Слинько / 1MI
В отборе приняли участие 300 человек, но в очный этап прошли только 8 команд. Победители представят Тюменскую область на уровне УрФО

16 октября в Тюмени стартовала IT-неделя, в рамках которой в технопарке прошел региональный этап всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги.

Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», всего в конкурсном отборе приняли участие 300 человек со всего региона. В очный этап в конечном итоге вышли 8 команд. Они соревновались в нескольких дисциплинах: поиск в Интернете на время, электронные шахматы и командные игры.

Победителем стала команда тюменской гимназии №1. Ребята представят область на уровне Уральского федерального округа.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Игры#Соревнования#Компьютерные игры#Киберспорт#Победители#Победа#Любовь Селезнева
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