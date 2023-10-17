Кириенко: Свыше 60 000 семей подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Заявки пришли из всех регионов России, также к российским командам присоединились их родственники более чем из 60 других стран. Дистанционный этап конкурса будет проходить в ноябре — декабре, окружные финалы пройдут в марте — мае следующего года. Финал конкурса запланирован на лето 2024 года.