Кириенко: Свыше 60 000 семей подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Старт проекту дал президент Российской Федерации 1 сентября во время открытого урока «Разговоры о важном». Путин отметил, что семейный соревновательный проект сейчас очень востребован. Об этом пишет tass.ru.
Кириенко напомнил, что заявки на конкурс можно подавать до 4 ноября. Победители смогут получить до 5 млн рублей на улучшение жилищных условий или отправиться в семейное путешествие по нашей стране.
Отмечается, что каждое задание нового конкурса не только интересное, но и имеет воспитательное значение.
Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров раскрыл статистические данные об участниках конкурса. Среди них 38% мужчин и 62% женщин. 37% — родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки.
Заявки пришли из всех регионов России, также к российским командам присоединились их родственники более чем из 60 других стран. Дистанционный этап конкурса будет проходить в ноябре — декабре, окружные финалы пройдут в марте — мае следующего года. Финал конкурса запланирован на лето 2024 года.
В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Это могут быть не только прямые родственники.
Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами выступают Росмолодежь и «Движение Первых».