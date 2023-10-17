38-летнюю жительницу Тобольска волонтеры ищут уже больше двух месяцев

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать пропавшую больше двух месяцев назад жительницу Тобольска. Вера Саличева перестала выходить на связь 9 августа, с того дня информации о ее возможном местонахождении нет.
Известно, что 38-летняя женщина была одета в темно-синюю ветровку, темно-синее платье и коричневые кроссовки. С собой у нее была коричневая сумка.
Рост женщины — 168 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.
Ранее «Наш Город» сообщал, что добровольцы поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» занимаются поисками женщины, пропавшей восьмой раз подряд. В день исчезновения тюменка вышла из дома и не вернулась.