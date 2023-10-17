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Добровольцы опубликовали ориентировку

38-летнюю жительницу Тобольска волонтеры ищут уже больше двух месяцев

17 октября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Добровольцы опубликовали ориентировку
Местонахождение Веры Саличевой неизвестно с 9 августа. Женщина может находиться в любом городе Тюменской области.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» продолжают искать пропавшую больше двух месяцев назад жительницу Тобольска. Вера Саличева перестала выходить на связь 9 августа, с того дня информации о ее возможном местонахождении нет.

Известно, что 38-летняя женщина была одета в темно-синюю ветровку, темно-синее платье и коричневые кроссовки. С собой у нее была коричневая сумка.

Рост женщины — 168 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Ранее «Наш Город» сообщал, что добровольцы поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» занимаются поисками женщины, пропавшей восьмой раз подряд. В день исчезновения тюменка вышла из дома и не вернулась.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Волонтеры#Тобольск#Поиск людей#Пропавшие#Поиски пропавших#Исчезновения людей#Любовь Селезнева
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