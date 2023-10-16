Зима еще ближе: тюменцев предупредили о грядущем гололеде

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
В ближайшие дни дороги и мосты в Тюменской области покроются льдом. Об опасной ситуации на дорогах автомобилистов предупредили в региональном ГИБДД.
Сообщается, что с 23 октября ночная температура опустится ниже нуля, что повлияет на состояние дорог. Автолюбителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при планировании поездок.
Ранее «Наш Город» рассказал о приближении зимы. Начало рабочей недели будет сопровождаться потеплением, которое резко сменится похолоданием и снегопадом.