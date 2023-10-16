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Published Сегодня, 08:37

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Зима еще ближе: тюменцев предупредили о грядущем гололеде

Зима еще ближе: тюменцев предупредили о грядущем гололеде

16 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Ситуация на дорогах резко ухудшится. ГИБДД призывает тюменских автомобилистов быть аккуратнее.

В ближайшие дни дороги и мосты в Тюменской области покроются льдом. Об опасной ситуации на дорогах автомобилистов предупредили в региональном ГИБДД.

Сообщается, что с 23 октября ночная температура опустится ниже нуля, что повлияет на состояние дорог. Автолюбителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Ранее «Наш Город» рассказал о приближении зимы. Начало рабочей недели будет сопровождаться потеплением, которое резко сменится похолоданием и снегопадом.

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