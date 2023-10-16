Жители Тюменской области стали чаще брать жилье в ипотеку

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Published Сегодня, 02:49
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Тюменцы стали чаще брать жилье в ипотеку. Такой вывод сделали специалисты регионального Росреестра, проанализировав количество заключенных за минувшие 9 месяцев сделок.
Так, с начала года были заключены 80 163 ипотечные сделки. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 10.8 тысяч тюменцев оформили «льготную» ипотеку.
«Договоры с использованием ипотечных средств регистрируются Управлением в течение одного дня в рамках разработанной Росреестром совместно с банковским сообществом программы „Ипотека за 24 часа“. Это значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации», — цитирует замруководителя регионального Управления Росреестра Вячеслава Санникова «Мегатюмень».
Доля заявлений на ипотеку, регистрация которых проходит менее чем за 24 часа, составила 92.3 процента.