Житель Тюменской области попал под грузовой поезд минувшим вечером

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
Минувшим вечером на 2 236 километре пикета №6 «Новая Заимка — Заводоуковск» грузовой поезд наехал на мужчину, сидевшего в колее между рельсами.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что мужчина проигнорировал сигналы машиниста. Экстренное торможение было применено, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте.
Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.