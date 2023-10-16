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За неделю тюменцы пожаловались на поликлиники и больницы 254 раза

За неделю тюменцы пожаловались на поликлиники и больницы 254 раза

16 октября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Жители Тюменской области за минувшую неделю на платформе обратной связи «Госуслуги» оставили 797 сообщений. Большая часть из них касалась сферы здравоохранения.
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По данным регионального ЦУР, в период с 9 по 15 октября, тюменцы через портал услуг пожаловались на медучреждения 254 раза.

«Жители сообщали о проблемах с записью к врачу и очередях в учреждениях здравоохранения», — сказано в сообщении.

Также областной ЦУР собрал статистику всех обращений тюменцев к местным властям, оставленных ими в соцсетях. За неделю зарегистрировано 508 таких сообщений. Из них 89 связаны с благоустройством. В основном, это просьбы об уборке дворов, приведении дворов в порядок и восстановление неисправного освещения.

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