За неделю тюменцы пожаловались на поликлиники и больницы 254 раза

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По данным регионального ЦУР, в период с 9 по 15 октября, тюменцы через портал услуг пожаловались на медучреждения 254 раза.
«Жители сообщали о проблемах с записью к врачу и очередях в учреждениях здравоохранения», — сказано в сообщении.
Также областной ЦУР собрал статистику всех обращений тюменцев к местным властям, оставленных ими в соцсетях. За неделю зарегистрировано 508 таких сообщений. Из них 89 связаны с благоустройством. В основном, это просьбы об уборке дворов, приведении дворов в порядок и восстановление неисправного освещения.