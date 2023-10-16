За неделю тюменцы пожаловались на поликлиники и больницы 254 раза

Также областной ЦУР собрал статистику всех обращений тюменцев к местным властям, оставленных ими в соцсетях. За неделю зарегистрировано 508 таких сообщений. Из них 89 связаны с благоустройством. В основном, это просьбы об уборке дворов, приведении дворов в порядок и восстановление неисправного освещения.