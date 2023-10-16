Волонтеры ищут жительницу Тюмени, пропавшую восьмой раз подряд

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» ищут местную жительницу, пропавшую 10 октября. В тот день 58-летняя женщина ушла из дома и не вернулась.
Сообщается, что в день исчезновения Галина Власова была одета в серое пальто в клетку, серую юбку, черные ботинки и белую вязаную шапку. При себе у нее была светло-коричневая сумка.
Женщине на вид 60 лет, ее рост — около 165 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, а темно-русые с проседью волосы собраны в пучок. Волонтеры сообщили, что тюменка нуждается в медицинской помощи.
Женщина пропадает не впервые: первая ориентировка была опубликована добровольцами в ноябре 2019 года. Волонтеры также искали ее в марте и мае 2020 года, январе, мае и августе 2022 года, а также феврале 2023 года.