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Волонтеры ищут жительницу Тюмени, пропавшую восьмой раз подряд

Волонтеры ищут жительницу Тюмени, пропавшую восьмой раз подряд

16 октября 2023, 09:14
Фото: 1MI
Добровольцы вновь занимаются поисками Галины Власовой. Первый раз женщина пропала в ноябре 2019 года.

Волонтеры поискового отряда «Белая Сова-Тюмень» ищут местную жительницу, пропавшую 10 октября. В тот день 58-летняя женщина ушла из дома и не вернулась.

Сообщается, что в день исчезновения Галина Власова была одета в серое пальто в клетку, серую юбку, черные ботинки и белую вязаную шапку. При себе у нее была светло-коричневая сумка.

Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

Женщине на вид 60 лет, ее рост — около 165 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, а темно-русые с проседью волосы собраны в пучок. Волонтеры сообщили, что тюменка нуждается в медицинской помощи.

Женщина пропадает не впервые: первая ориентировка была опубликована добровольцами в ноябре 2019 года. Волонтеры также искали ее в марте и мае 2020 года, январе, мае и августе 2022 года, а также феврале 2023 года.

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