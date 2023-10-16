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Тюменского директора коммерческой организации осудили за мошенничество

Тюменского директора коммерческой организации осудили за мошенничество

16 октября 2023, 08:12
Фото: Midjourney
Мужчина заключал сделки, получал деньги, но свои обязательства не выполнял. Он обманывал людей не только от своего имени, но и от имени знакомых.
Сюжет
Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении мошеннических действий.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, обвиняемый в период с 2016 по 2018 годы являлся генеральным директором коммерческой организации, занимающейся изготовлением и закупкой дверей и фурнитуры. Мужчина получал деньги от заказчиков, но свои обязательства не выполнял.

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Аналогичные сделки он заключал и от имени своих знакомых, используя документы, предоставленные ими. Всего от его действий пострадали 27 человек, общая сумма нанесенного им ущерба составила более 2.3 миллиона рублей.

Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев. Помимо этого, он будет должен выплатить потерпевшим более 1.7 миллиона рублей.

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