Тюменского директора коммерческой организации осудили за мошенничество

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении мошеннических действий.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, обвиняемый в период с 2016 по 2018 годы являлся генеральным директором коммерческой организации, занимающейся изготовлением и закупкой дверей и фурнитуры. Мужчина получал деньги от заказчиков, но свои обязательства не выполнял.
Аналогичные сделки он заключал и от имени своих знакомых, используя документы, предоставленные ими. Всего от его действий пострадали 27 человек, общая сумма нанесенного им ущерба составила более 2.3 миллиона рублей.
Суд назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев. Помимо этого, он будет должен выплатить потерпевшим более 1.7 миллиона рублей.