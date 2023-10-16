Тюменский водоканал избавил центр города от неприятного запаха

Напомним, что канализационный коллектор, расположенный в районе улицы Харьковской транспортирует 2/3 сточных вод областного центра. Реконструкцию коммуникаций проводили в 2020-м и 2022-м годах. Через канализационные колодцы внутри старой, потерявшей надежность трубы, из прочной гибкой полипропиленовой ленты создали новую, а межтрубное пространство забетонировали. Таким образом без остановки работы коммуникаций и не нарушая благоустройство под землей проложили современные сети со сроком службы не менее 50 лет.