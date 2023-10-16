Тюменские школьники должны участвовать в федеральной повестке «Движения Первых»

Posted 16 октября, 12:37
Published 16 октября, 12:37
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
Во встрече в режиме видео-конференц-связи также участвовал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Марат Закиров.
Глава региона подвел итоги участия региона в «Движении Первых» и отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне.
«Команда Тюменской области стала победителем первого Всероссийского фестиваля „Российская школьная весна“, региональный медиацентр „Движения Первых“ признан лучшим в стране, команда Казанского района, которая представляла наш регион, стала победителем Всероссийского туристического слета. Тюменская область входит в число первых регионов, где открыт региональный центр движения», — сказал губернатор.
Ключевой темой заседания стало посещение организованными группами детей из Тюменской области выставки-форума «Россия», которая стартует 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве.
Всего регион планирует организовать поездку на выставку для 1 750 ребят от 7 до 17 лет. Среди них — активисты регионального отделения «Движения Первых», ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО.
Для ребят из Тюменской области в Москве организуют программу на 3,5 часа с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Разработано 6 тематических маршрутов для различных возрастных групп.
В Тюменской области сегодня работают 23 местных отделения «Движения Первых», готовится к открытию еще одно в Бердюжском районе. До конца года отделения также могут появиться в Аромашевском и Ярковском районах.