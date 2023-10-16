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Posted 16 октября, 12:37

Published 16 октября, 12:37

Modified Сегодня, 19:41

Updated Сегодня, 19:41

Тюменские школьники должны участвовать в федеральной повестке «Движения Первых»

Тюменские школьники должны участвовать в федеральной повестке «Движения Первых»

16 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
В приоритете Тюменской области — участие в федеральной повестке «Движения Первых». Об этом заявил глава региона Александр Моор на заседании Координационного совета по взаимодействию с общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Во встрече в режиме видео-конференц-связи также участвовал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Марат Закиров.

Глава региона подвел итоги участия региона в «Движении Первых» и отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне.

«Команда Тюменской области стала победителем первого Всероссийского фестиваля „Российская школьная весна“, региональный медиацентр „Движения Первых“ признан лучшим в стране, команда Казанского района, которая представляла наш регион, стала победителем Всероссийского туристического слета. Тюменская область входит в число первых регионов, где открыт региональный центр движения», — сказал губернатор.

Ключевой темой заседания стало посещение организованными группами детей из Тюменской области выставки-форума «Россия», которая стартует 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве.

Всего регион планирует организовать поездку на выставку для 1 750 ребят от 7 до 17 лет. Среди них — активисты регионального отделения «Движения Первых», ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО.

Для ребят из Тюменской области в Москве организуют программу на 3,5 часа с посещением нескольких павильонов выставки-форума. Разработано 6 тематических маршрутов для различных возрастных групп.

В Тюменской области сегодня работают 23 местных отделения «Движения Первых», готовится к открытию еще одно в Бердюжском районе. До конца года отделения также могут появиться в Аромашевском и Ярковском районах.

#Ирина Швецова
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