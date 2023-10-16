Тюменские школьники должны участвовать в федеральной повестке «Движения Первых»

Всего регион планирует организовать поездку на выставку для 1 750 ребят от 7 до 17 лет. Среди них — активисты регионального отделения «Движения Первых», ребята, добившиеся высоких результатов в спорте, науке, культуре и образовании, а также дети из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, дети участников СВО.