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Некоторым автолюбителям пришлось снимать тонировку со стекол

Тюменские госавтоинспекторы провели проверки на дорогах региона

16 октября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Некоторым автолюбителям пришлось снимать тонировку со стекол
Проверки прошли по всему региону. Некоторым тюменцам госавтоинспекторы подарили подарки.

Минувшей ночью на дорогах региона тюменские госавтоинспекторы провели сплошные проверки автомобилистов. Они проконтролировали соблюдение водителями правил дорожного движения, а некоторым подарили подарки.

В проверке приняли участие замначальника отдела ГИБДД Александр Постовик, замкомандира полка ДПС Андрей Бетц и замруководителя Управы Ленинского АО Юрий Верхоланцев.

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В пресс-службе ГИБДД Тюменской области рассказали, что за время проведения рейда несколько автолюбителей наказали за нарушение правил тонировки. Так, в присутствии автоинспекторов снимать пленку со стекол пришлось 23-летнему водителю «Ягуара», а еще один тюменец сделал это третий раз за год. Также во время проверки начальник ялуторовского отдела ГИБДД Николай Паутов вручил трехлетнему местному жителю светоотражающий жилет.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Автомобилисты#Дороги#Проверки#Рейды#Любовь Селезнева
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