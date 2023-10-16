Тюменские госавтоинспекторы провели проверки на дорогах региона

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области рассказали, что за время проведения рейда несколько автолюбителей наказали за нарушение правил тонировки. Так, в присутствии автоинспекторов снимать пленку со стекол пришлось 23-летнему водителю «Ягуара», а еще один тюменец сделал это третий раз за год. Также во время проверки начальник ялуторовского отдела ГИБДД Николай Паутов вручил трехлетнему местному жителю светоотражающий жилет.