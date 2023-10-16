Тюменские госавтоинспекторы провели проверки на дорогах региона

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Минувшей ночью на дорогах региона тюменские госавтоинспекторы провели сплошные проверки автомобилистов. Они проконтролировали соблюдение водителями правил дорожного движения, а некоторым подарили подарки.
В проверке приняли участие замначальника отдела ГИБДД Александр Постовик, замкомандира полка ДПС Андрей Бетц и замруководителя Управы Ленинского АО Юрий Верхоланцев.
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области рассказали, что за время проведения рейда несколько автолюбителей наказали за нарушение правил тонировки. Так, в присутствии автоинспекторов снимать пленку со стекол пришлось 23-летнему водителю «Ягуара», а еще один тюменец сделал это третий раз за год. Также во время проверки начальник ялуторовского отдела ГИБДД Николай Паутов вручил трехлетнему местному жителю светоотражающий жилет.