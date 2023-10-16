Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

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Published Сегодня, 03:43
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Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. После произошедшего дорожно-транспортного происшествия в Volvo врезался водитель фуры, двигающийся в попутном направлении.
В результате аварии погибли 26-летний водитель Nissan Note и двое пассажиров 50 и 54 лет. В легковушке ехали вахтовые рабочие из Омской области. По предварительным данным водитель Nissan уснул за рулем.
В настоящее время движение на участке трассы, где произошло ДТП, не затруднено. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 14 октября, под колеса автомобиля попал 10-летний школьник. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.