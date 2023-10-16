Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. После произошедшего дорожно-транспортного происшествия в Volvo врезался водитель фуры, двигающийся в попутном направлении.