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Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

16 октября 2023, 03:43
Фото: Типичный Тобольск
Жуткая авария произошла сегодня около шести часов утра в Тобольском районе. На 305- километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль Nissan Note и большегруз Volvo.
Сюжет
ДТП

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик. После произошедшего дорожно-транспортного происшествия в Volvo врезался водитель фуры, двигающийся в попутном направлении.

В результате аварии погибли 26-летний водитель Nissan Note и двое пассажиров 50 и 54 лет. В легковушке ехали вахтовые рабочие из Омской области. По предварительным данным водитель Nissan уснул за рулем.

В настоящее время движение на участке трассы, где произошло ДТП, не затруднено. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 14 октября, под колеса автомобиля попал 10-летний школьник. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

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