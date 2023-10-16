Технический семинар УСТЭК — главное событие осени

Чтобы рассмотреть альтернативные решения, технологии и продукцию, объединить имеющийся опыт, 24 ноября 2023 АО «УСТЭК» проведет Технический семинар для представителей организаций в сфере теплоснабжения, производителей и поставщиков оборудования, проектных и подрядных организаций, предприятий, эксплуатирующих тепловые сети — для всех, кому важно продолжать надежно и качественно работать в изменившихся условиях теплоснабжения.