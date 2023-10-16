Технический семинар УСТЭК — главное событие осени

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Как правило, аварийные и резервные запасы теплоснабжающих организаций не содержат номенклатуру замены по таким маркам продукции.
Чтобы рассмотреть альтернативные решения, технологии и продукцию, объединить имеющийся опыт, 24 ноября 2023 АО «УСТЭК» проведет Технический семинар для представителей организаций в сфере теплоснабжения, производителей и поставщиков оборудования, проектных и подрядных организаций, предприятий, эксплуатирующих тепловые сети — для всех, кому важно продолжать надежно и качественно работать в изменившихся условиях теплоснабжения.
На семинаре будут рассмотрены актуальные направления в сфере теплоснабжения:
На техническом семинаре вы сможете представить свои технологии и оборудование, узнать про проверенные российские и зарубежные аналоги теплоэнергетического оборудования, составить план действий по организации дальнейшей работы, найти партнеров и полезные связи для дальнейших сделок.
Подать заявку на участие в роли спикера или слушателя необходимо до 31 октября 2023 года на адрес электронной почты [email protected] или пройти регистрацию по ссылке.