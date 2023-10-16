Серьёзное ДТП в центре Тюмени: Пострадали две женщины и ребенок

Рано утром случилась также жуткая авария в Тобольском районе. На 305- километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль Nissan Note и большегруз Volvo. В результате ДТП погибли 26-летний водитель Nissan Note и двое пассажиров 50 и 54 лет. В легковушке ехали вахтовые рабочие из Омской области. По предварительным данным водитель Nissan уснул за рулем.