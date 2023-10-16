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Серьёзное ДТП в центре Тюмени: Пострадали две женщины и ребенок

Серьёзное ДТП в центре Тюмени: Пострадали две женщины и ребенок

16 октября 2023, 17:54
Фото: ТГ-канал Тюмень. Новости
На улице Республики в центре города из-за несоблюдения расстояния между автомобилями столкнулись Mercedes и Hyundai, сообщили в региональном УГИБДД.
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ДТП

Авария произошла сегодня вечером, среди пострадавших оказались две женщины и 8-летняя девочка. Они ехали в автомобиле Hyundai. Обстоятельства ДТП выясняются.

Рано утром случилась также жуткая авария в Тобольском районе. На 305- километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль Nissan Note и большегруз Volvo. В результате ДТП погибли 26-летний водитель Nissan Note и двое пассажиров 50 и 54 лет. В легковушке ехали вахтовые рабочие из Омской области. По предварительным данным водитель Nissan уснул за рулем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу, 14 октября, под колеса автомобиля попал 10-летний школьник. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

С начала этого года в Тюменской области произошло 112 ДТП с участием автобусов
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#Происшествия#Тюмень#ДТП#Пострадавшие#Авария#Hyundai#Mercedes#Региональное УГИБДД
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