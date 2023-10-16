С начала этого года в Тюменской области произошло 112 ДТП с участием автобусов

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Тюменской области усилен контроль за безопасностью пассажирских перевозок. Несмотря на принимаемые меры, количество аварий, участниками которых становятся автобусы, продолжает расти.
Так, по данным региональной Госавтоинспекции, с начала этого года в области было зарегистрировано 112 аварий, произошедших по вине водителей маршруток. В них пострадали 138 человек, двое погибли.
Большая часть происшествий связана с падением пассажиров в салоне. Водители автобусов за 2023 год были привлечены к административной ответственности более 4 тысяч раз. Дорожные камеры фиксировали, как нарушители превышают скорость и проезжают перекрестки на запрещающие сигналы светофоров.