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С начала этого года в Тюменской области произошло 112 ДТП с участием автобусов

С начала этого года в Тюменской области произошло 112 ДТП с участием автобусов

16 октября 2023, 05:21
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Водители автобусов несут ответственность за здоровье и жизнь каждого пассажира. Несмотря на это, количество аварий, происходящих по их вине, продолжает расти.
Сюжет
ДТП

В Тюменской области усилен контроль за безопасностью пассажирских перевозок. Несмотря на принимаемые меры, количество аварий, участниками которых становятся автобусы, продолжает расти.

Так, по данным региональной Госавтоинспекции, с начала этого года в области было зарегистрировано 112 аварий, произошедших по вине водителей маршруток. В них пострадали 138 человек, двое погибли.

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Большая часть происшествий связана с падением пассажиров в салоне. Водители автобусов за 2023 год были привлечены к административной ответственности более 4 тысяч раз. Дорожные камеры фиксировали, как нарушители превышают скорость и проезжают перекрестки на запрещающие сигналы светофоров.

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