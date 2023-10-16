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Posted 16 октября, 14:03

Published 16 октября, 14:03

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

Работа инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей практикой страны

Работа инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей практикой страны

16 октября 2023, 14:03
Практика работы тюменской инвестиционной команды признана лучшей в стране на форуме «Региональный инвестиционный стандарт — 2023». Мероприятие прошло в Нижегородской области, сообщает Информцентр правительства региона.

В целом по стране инвестиционный стандарт внедрили уже 70 регионов, в их числе — Тюменская область.

В пленарном заседании форума принял участие Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минэкономразвития совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах страны.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов: «Инвестиционной команде региона предстоит получить обратную связь от бизнеса и инвесторов по работе стандарта. А дальше — внедрить муниципальный инвестиционный стандарт и обучить команды муниципалитетов работе с ним».

В оценке участвовали более 3 600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.

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