Работа инвестиционной команды Тюменской области признана лучшей практикой страны

В пленарном заседании форума принял участие Первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минэкономразвития совместно представили итоги оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта в субъектах страны.



Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов: «Инвестиционной команде региона предстоит получить обратную связь от бизнеса и инвесторов по работе стандарта. А дальше — внедрить муниципальный инвестиционный стандарт и обучить команды муниципалитетов работе с ним».



В оценке участвовали более 3 600 предпринимателей с действующими инвестпроектами от 50 млн рублей, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.