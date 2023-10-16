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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Откладывать часть зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян

Откладывать часть зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян

16 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Опрос, проведенный недавно, показал, что лишь 28% жителей России регулярно могут откладывать деньги с зарплаты. В то же время, около 40% опрошенных респондентов признались, что периодически делают подобные отчисления.

В рамках данного исследования было опрошено несколько тысяч человек. Из них около трети (30%) выразили желание начать накопления, однако пока не имеют подходящей возможности, сообщает NEWS.ru.

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что они могут откладывать до 5000 рублей, но делают это не каждый месяц. Еще 30% респондентов способны откладывать сумму в диапазоне от 5000 до 10 000 рублей. Однако всего лишь 22% опрошенных имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Значительные суммы, превышающие отметку в 100 000 рублей, доступны лишь представителям банковской и IT-сфер, автобизнеса и инвесторам.

Ранее сервис «Работа.ру» и НПФ «СберНПФ» провели опрос, в результате которого выяснилось, что комфортная для россиян пенсия находится в пределах 50 000 — 100 000 рублей. Также, свыше 84% респондентов намерены получать дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых.

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