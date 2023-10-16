Откладывать часть зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что они могут откладывать до 5000 рублей, но делают это не каждый месяц. Еще 30% респондентов способны откладывать сумму в диапазоне от 5000 до 10 000 рублей. Однако всего лишь 22% опрошенных имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Значительные суммы, превышающие отметку в 100 000 рублей, доступны лишь представителям банковской и IT-сфер, автобизнеса и инвесторам.