Откладывать часть зарплаты каждый месяц могут только 28% россиян

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В рамках данного исследования было опрошено несколько тысяч человек. Из них около трети (30%) выразили желание начать накопления, однако пока не имеют подходящей возможности, сообщает NEWS.ru.
Почти половина опрошенных (48%) заявили, что они могут откладывать до 5000 рублей, но делают это не каждый месяц. Еще 30% респондентов способны откладывать сумму в диапазоне от 5000 до 10 000 рублей. Однако всего лишь 22% опрошенных имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Значительные суммы, превышающие отметку в 100 000 рублей, доступны лишь представителям банковской и IT-сфер, автобизнеса и инвесторам.
Ранее сервис «Работа.ру» и НПФ «СберНПФ» провели опрос, в результате которого выяснилось, что комфортная для россиян пенсия находится в пределах 50 000 — 100 000 рублей. Также, свыше 84% респондентов намерены получать дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых.