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Маршрут тюменского автобуса №36к изменится с 21 октября

Маршрут тюменского автобуса №36к изменится с 21 октября

16 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI
«Тюменьгортранс» предупредил горожан об изменениях в схеме движения автобуса №36к. В маршрут добавят две остановки.
Сюжет
Автобус

Схема движения автобуса №36к, проходящего по маршруту «Центральный рынок — с/о Ландыш»» будет изменена. «Тюменьгортранс» предупреждает, что добавятся новые остановки. Изменения вступят в силу 21 октября.

В маршрут будут добавлены остановочные пункты «с/о „Дачи“» и «с/о „Текстильщик“» в обоих направлениях. Подробную схему маршрута можно увидеть на сайте «Тюменьгортранса».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти закупают новые автобусы на 600 миллионов рублей. На какие маршруты они будут добавлены — пока не сообщается.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобус#Автобусы#Маршрутки#Изменения движения#Любовь Селезнева
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