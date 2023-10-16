Маршрут тюменского автобуса №36к изменится с 21 октября

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Схема движения автобуса №36к, проходящего по маршруту «Центральный рынок — с/о Ландыш»» будет изменена. «Тюменьгортранс» предупреждает, что добавятся новые остановки. Изменения вступят в силу 21 октября.
В маршрут будут добавлены остановочные пункты «с/о „Дачи“» и «с/о „Текстильщик“» в обоих направлениях. Подробную схему маршрута можно увидеть на сайте «Тюменьгортранса».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти закупают новые автобусы на 600 миллионов рублей. На какие маршруты они будут добавлены — пока не сообщается.