Два человека пострадали в утренней аварии под Ишимом

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что водитель легковушки не предоставил преимущество большегрузу при выезде со второстепенной трассы. 54-летний водитель «Лады» и его 54-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.