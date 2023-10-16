Два человека пострадали в утренней аварии под Ишимом

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Этим утром под Ишимом на 576-м километре федеральной трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» произошла авария: столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ».
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что водитель легковушки не предоставил преимущество большегрузу при выезде со второстепенной трассы. 54-летний водитель «Лады» и его 54-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал о другой аварии, произошедшей этим утром. На трассе в Тобольском районе столкнулись легковушка и большегруз. В результате аварии погибли три человека.