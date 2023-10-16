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Два человека пострадали в утренней аварии под Ишимом

Два человека пострадали в утренней аварии под Ишимом

16 октября 2023, 07:35
Фото: ГИБДД Тюменской области
Этим утром под Ишимом столкнулись легковушка и большегруз. Два человека получили травмы.
Сюжет
ДТП

Этим утром под Ишимом на 576-м километре федеральной трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» произошла авария: столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ».

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что водитель легковушки не предоставил преимущество большегрузу при выезде со второстепенной трассы. 54-летний водитель «Лады» и его 54-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «Наш Город» писал о другой аварии, произошедшей этим утром. На трассе в Тобольском районе столкнулись легковушка и большегруз. В результате аварии погибли три человека.

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#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Трасса#Авария#Аварии#Федеральная трасса#Безопасность на дорогах#Ишимский район#Любовь Селезнева
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