Андрей Белоусов оценил проект развития электромобильности в Нижегородской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
На площади Нижегородской ярмарки презентовали инициативу по комплексному развитию электромобильности региона, в рамках которой была показана работа разветвленной сети зарядных станций, порядка 200 электрокаров областных таксопарков и недавно разработанной инновационной IT-платформы управления уровнем заряда. Кроме того, на презентации продемонстрировали прототип зарядной станции мощностью 150 кВт, над созданием которого трудились производители из Нижнего Новгорода. Как сообщает newsnn.ru, данная система обладает функцией одновременной зарядки двух электромобилей.
На сегодняшний день в Нижегородской области удалось смонтировать порядка 80 быстрых зарядных станций. Предполагается, что к началу следующего года сеть удастся расширить еще на 38 ЭЗС. К концу текущего года федеральная сеть Hyper уже будет составлять примерно 140 станций в разных субъектах РФ. Ранее компания получила на реализацию такой инициативы 350 миллионов рублей частных инвестиций, из которых 127 миллионов рублей — от более чем 800 частных лиц.
По словам Алексея Тихонова, в 2023 году планируется нарастить зарядную сеть в два раза, установить еще 58 зарядок по всей Нижегородской области и на ключевых автодорогах. Планируется, что такие нововведения позволят увеличить объем транспортного потока такси вдвое. А в дальнейшем проект предполагается реализовать и в других российских регионах, так как на примере подхода Нижегородской области стало ясно, что массовое строительство быстрых ЭЗС является перспективным инвестиционным продуктом для частного капитала.