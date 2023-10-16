Андрей Белоусов оценил проект развития электромобильности в Нижегородской области

На сегодняшний день в Нижегородской области удалось смонтировать порядка 80 быстрых зарядных станций. Предполагается, что к началу следующего года сеть удастся расширить еще на 38 ЭЗС. К концу текущего года федеральная сеть Hyper уже будет составлять примерно 140 станций в разных субъектах РФ. Ранее компания получила на реализацию такой инициативы 350 миллионов рублей частных инвестиций, из которых 127 миллионов рублей — от более чем 800 частных лиц.