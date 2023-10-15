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Updated Сегодня, 07:23

Резкое потепление в Тюмени сменится похолоданием и снегом

Зима близко: тюменцев ждет похолодание и снег на следующей неделе

15 октября 2023, 07:21
Фото: 1MI

Резкое потепление в Тюмени сменится похолоданием и снегом

В Тюмени в начале новой рабочей недели потеплеет до +15. По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в областной столице воздух прогреется до +14…+16. При этом ожидается переменная облачность, ветер до 5,6 м/с.

Но уже в среду, 18 октября похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +10…+12, к вечеру столбики термометров опустятся до +3…+5. День ожидается пасмурным, но бех осадков.

В четверг существенно погода не поменяется: +8…+9 днем и +3…+4 в темное время суток. В пятницу и субботу похолодает до +3…+5, ожидаются осадки в виде дождя соснегом. В воскресенье, 22 октября, в Тюмени также ожидаются снег с дождем. Днем столбики термометров покажут +3…+4, в ночные часы опустятся до 0…+1.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень холода придут в начале ноября. В первый числах месяца установится устойчивая минусовая температура воздуха — 1 ноября метеорологи обещают похолодание до -10.

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