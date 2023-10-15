Зима близко: тюменцев ждет похолодание и снег на следующей неделе

В четверг существенно погода не поменяется: +8…+9 днем и +3…+4 в темное время суток. В пятницу и субботу похолодает до +3…+5, ожидаются осадки в виде дождя соснегом. В воскресенье, 22 октября, в Тюмени также ожидаются снег с дождем. Днем столбики термометров покажут +3…+4, в ночные часы опустятся до 0…+1.