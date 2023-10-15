За пять лет в Тюменской области отремонтировано 3 тысячи километров дорог

За последние пять лет в Тюменской области приведено в порядок три тысяч километров дорог, отремонтировано 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Такие цифры приводит Информцентр правительства региона, поздравляя тюменцев с Днем работников дорожного хозяйства.