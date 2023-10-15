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Posted 15 октября, 06:03

Published 15 октября, 06:03

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

За пять лет в Тюменской области отремонтировано 3 тысячи километров дорог

За пять лет в Тюменской области отремонтировано 3 тысячи километров дорог

15 октября 2023, 06:03
Фото: 1MI
За последние пять лет в Тюменской области приведено в порядок три тысяч километров дорог, отремонтировано 19 мостов, 11 развязок и путепроводов. Такие цифры приводит Информцентр правительства региона, поздравляя тюменцев с Днем работников дорожного хозяйства.
Тюменская область ежегодно на 100% выполняет все планы нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Только в этом сезоне в регионе было завершено несколько глобальных дорожных проектов, два из них — это строительство окружной дороги вокруг Тюмени и путепровода через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.

«Дорожный сезон этого года подходит к завершению. Отремонтировано 350 км магистралей, построены новые подъездные пути к трем отдаленным населенным пунктам, где никогда не было дорог. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — отметил глава региона Александр Моор.

Напомним, Тюменская область принимает участие в реализации «дорожного» нацпроекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.

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