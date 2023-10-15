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Губернатор Моор: 3 тысячи километров дорог отремонтировано за последние 5 лет

В Тюменской области отремонтировали 3 тысяч километров дорог за последние пять лет

15 октября 2023, 05:39
Фото: 1MI

Губернатор Моор: 3 тысячи километров дорог отремонтировано за последние 5 лет

Три тысячи километров автомобильных дорог, девятнадцать мостов, одиннадцать развязок и путепроводов отремонтировали в Тюменской области за последние пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем поздравлении с Днем дорожного хозяйства.

По его словам, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени, возведен путепровод через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.

«В этом году было отремонтировано 350 километров трасс, построены новые подъездные пути к трем отдаленным населенным пунктам, где никогда не было дорог. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — подчеркнул глава региона.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца октября будут завершены работы по расширению автодороги под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с улицей Московский тракт. В конце месяца здесь откроют четвертую полосу движения, что позволит существенно увеличить пропускную способность трассы.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Дорожное строительство
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