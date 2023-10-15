В Тюменской области отремонтировали 3 тысяч километров дорог за последние пять лет

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
По его словам, было завершено строительство окружной дороги вокруг Тюмени, возведен путепровод через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.
«В этом году было отремонтировано 350 километров трасс, построены новые подъездные пути к трем отдаленным населенным пунктам, где никогда не было дорог. Благодарю всех дорожников за труд. Впереди решение новых задач, имеющих важное значение для укрепления экономического потенциала Тюменской области», — подчеркнул глава региона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца октября будут завершены работы по расширению автодороги под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с улицей Московский тракт. В конце месяца здесь откроют четвертую полосу движения, что позволит существенно увеличить пропускную способность трассы.