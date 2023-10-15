В Тюменской области отремонтировали 3 тысяч километров дорог за последние пять лет

Губернатор Моор: 3 тысячи километров дорог отремонтировано за последние 5 лет

Три тысячи километров автомобильных дорог, девятнадцать мостов, одиннадцать развязок и путепроводов отремонтировали в Тюменской области за последние пять лет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем поздравлении с Днем дорожного хозяйства.