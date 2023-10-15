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В Тюменской области 14-летний бизнесмен выиграл 500 тысяч рублей на свой проект

В Тюменской области 14-летний бизнесмен выиграл 500 тысяч рублей на свой проект

15 октября 2023, 04:37
Фото: 1MI
14-летний тюменский подросток выиграл полмиллиона рублей реализацию своего проекта. На денежные средства он планирует построить мини-ферму. В частности, приобрести поилку для животных, пресс-подборщик для заготовки кормов, а также скот.
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Дети

Юный предприниматель из Голышмановского района начал заниматься развитием фермерского хозяйства в 11 лет. Тогда на подаренные родителями на День рождения деньги он приобрел бычка для откорма. Через год он продал его и таким образом приумножил свои средства. В последний раз он купил еще трех бычков.

В настоящее время школьник принимает участие в форумах и конференциях бизнес-сообщества Тюменской области. Он является самым юным предпринимателем Тюменской области. Перед участием в грантовом конкурсе Александр поучаствовал в тренинге «Азбука предпринимателя» от Инвестиционного агентства Тюменской области, пишет АиФ Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени выиграла в лотерее около 13,5 миллионов рублей. Денежные средства девушка решила потратить на здоровее своей мамы и приобретение нового жилья.

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