В Тюменской области 14-летний бизнесмен выиграл 500 тысяч рублей на свой проект

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
Юный предприниматель из Голышмановского района начал заниматься развитием фермерского хозяйства в 11 лет. Тогда на подаренные родителями на День рождения деньги он приобрел бычка для откорма. Через год он продал его и таким образом приумножил свои средства. В последний раз он купил еще трех бычков.
В настоящее время школьник принимает участие в форумах и конференциях бизнес-сообщества Тюменской области. Он является самым юным предпринимателем Тюменской области. Перед участием в грантовом конкурсе Александр поучаствовал в тренинге «Азбука предпринимателя» от Инвестиционного агентства Тюменской области, пишет АиФ Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени выиграла в лотерее около 13,5 миллионов рублей. Денежные средства девушка решила потратить на здоровее своей мамы и приобретение нового жилья.