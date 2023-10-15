В Тюменской области 14-летний бизнесмен выиграл 500 тысяч рублей на свой проект

Юный предприниматель из Голышмановского района начал заниматься развитием фермерского хозяйства в 11 лет. Тогда на подаренные родителями на День рождения деньги он приобрел бычка для откорма. Через год он продал его и таким образом приумножил свои средства. В последний раз он купил еще трех бычков.