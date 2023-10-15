Тюменские спортсмены успешно выступили в соревнованиях УФО по тхэквондо

Posted 15 октября, 11:36
Published 15 октября, 11:36
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Самые сильные из тюменских тхэквондистов: Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также золото в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов — два золота в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений — достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы — у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет).
Каждая по золоту и серебру завоевали Ольга Черенько и Виктория Скрипникова. Также Черенько Александр, Тоникян Габриел, Киреев Артемий, Ткачёв Артём, Баландин Егор получили бронзовые медали в составе группы среди юниоров 14-17 лет.