Тюменские спортсмены успешно выступили в соревнованиях УФО по тхэквондо

Самые сильные из тюменских тхэквондистов: Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также золото в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов — два золота в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений — достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы — у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет).