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Posted 15 октября, 11:36

Published 15 октября, 11:36

Modified Сегодня, 20:31

Updated Сегодня, 20:31

Тюменские спортсмены успешно выступили в соревнованиях УФО по тхэквондо

Тюменские спортсмены успешно выступили в соревнованиях УФО по тхэквондо

15 октября 2023, 11:36
Фото: Midjourney
Чемпионат и первенство УрФО по тхэквондо ИТФ прошли с 6 по 9 октября в Муравленко (ЯНАО). От Тюменской области в соревнованиях приняли участие 15 спортсменов, который собрали в свою копилку 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: сайт правительства ТО

Самые сильные из тюменских тхэквондистов: Первое место в весовой категории до 57 кг среди женщин 18-34 лет, а также золото в формальном комплексе 15 упражнений завоевала Алина Малыгина. Таких же результатов — два золота в своей весовой и возрастной (14-17 лет) категории и комплексе из 12 упражнений — достигла юниорка Екатерина Жуковская. Аналогичные победы — у Артема Ткачева (первые места в формальном комплексе 15 упражнений и в весовой категории до 75 кг среди юниоров 14-17 лет).

Каждая по золоту и серебру завоевали Ольга Черенько и Виктория Скрипникова. Также Черенько Александр, Тоникян Габриел, Киреев Артемий, Ткачёв Артём, Баландин Егор получили бронзовые медали в составе группы среди юниоров 14-17 лет.

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