Новый футбольный стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Футбольные тренировки будут посещать не только воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №13, но и все юные спортсмены города. В день открытия на поле нового стадиона вышли участники турнира среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р. В футбольных баталиях выявляли лучших из 16 команд, пишет rostovgazeta.ru.
«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания, а тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — сказал на церемонии открытия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
После открытия Алексей Логвиненко обошел прилегающую территорию. Поручил разработать проект ее благоустройства.
Вопрос финансирования этих работ будет вынесут на очередное заседании городской думы.
Алексей Логвиненко уверен, что в результате это место станет точкой притяжения горожан, так как популярностью будет пользоваться не только футбольный стадион, но и прилегающая к нему территория.