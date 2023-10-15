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Новый футбольный стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

Новый футбольный стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

15 октября 2023, 14:21
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
В городе открыли новый футбольный стадион «Новое поколение». Посещать спортивный объект на улице Зеленой юные футболисты смогут круглый год, здесь будут проходить и тренировки, и турниры.

Футбольные тренировки будут посещать не только воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №13, но и все юные спортсмены города. В день открытия на поле нового стадиона вышли участники турнира среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р. В футбольных баталиях выявляли лучших из 16 команд, пишет rostovgazeta.ru.

«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания, а тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — сказал на церемонии открытия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

После открытия Алексей Логвиненко обошел прилегающую территорию. Поручил разработать проект ее благоустройства.

Вопрос финансирования этих работ будет вынесут на очередное заседании городской думы.

Алексей Логвиненко уверен, что в результате это место станет точкой притяжения горожан, так как популярностью будет пользоваться не только футбольный стадион, но и прилегающая к нему территория.

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