Новый футбольный стадион «Новое поколение» открыли в Ростове-на-Дону

«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания, а тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — сказал на церемонии открытия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.