На всех бургеров не хватит? В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

Резкий рост цен на мясо птицы и яйцо, несмотря на переизбыток, начал наблюдаться год назад, напоминают «Новые известия». С весны мясопереработчики жалуются на продолжающийся рост оптовых цен и дефицит курицы. Уже в конце июля килограмм курицы в России подорожал до рекордных отметок. Ситуацией озаботились в ФАС, потребовав у участников рынка обосновать увеличение цен. В конце августа производители шаурмы решили повысить цены в среднем на 10-15%, а все из-за подорожания курятины, килограмм которой в отдельных регионах стоил до 390 рублей.