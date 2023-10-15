На всех бургеров не хватит? В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

Posted 15 октября 2023, 10:58
Published 15 октября 2023, 10:58
Modified 16 октября 2023, 05:50
Updated 16 октября 2023, 05:50
«Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение», — сообщили в пресс-службе «Юнирест» (Rostic`s и KFC).
В Тюмени в меню заведения пока отсутствуют лишь новинки, в числе которых несколько видом бургеров с курицей и новый боксмастер, а также сет, состоящий из куриных кусочков и картофеля фри.
В гипермаркетах пока проблем с куриным мясом не наблюдается — тушки птицы продают во всех магазинах, также как и голени и бедра птицы. Имеется небольшой дефицит филе и куриных грудок.
Между тем, стоимость килограмма тушки птицы составляет более 220 рублей за килограмм, килограмм куриных голеней и бедер стоит около 340-380 рублей за килограмм. За килограмм куриного филе придется теперь отдать не менее 400 рублей.
Резкий рост цен на мясо птицы и яйцо, несмотря на переизбыток, начал наблюдаться год назад, напоминают «Новые известия». С весны мясопереработчики жалуются на продолжающийся рост оптовых цен и дефицит курицы. Уже в конце июля килограмм курицы в России подорожал до рекордных отметок. Ситуацией озаботились в ФАС, потребовав у участников рынка обосновать увеличение цен. В конце августа производители шаурмы решили повысить цены в среднем на 10-15%, а все из-за подорожания курятины, килограмм которой в отдельных регионах стоил до 390 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость птицы выросла на 10,2%. До конца месяца аналитики прогнозируют рост на куриное мясо и яйца еще до 1,5%.