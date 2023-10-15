Какие болезни нам угрожают осенью

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Респираторные вирусные инфекции, известные как ОРВИ, представляют собой широкий спектр заболеваний. Эти вирусы атакуют слизистую оболочку дыхательных путей, что приводит к развитию таких симптомов, как насморк, боль в горле и кашель. К ним добавляются повышение температуры тела, утомляемость и, в некоторых случаях, тошнота и рвота.
Обычно продолжительность болезни не превышает неделю. Однако в случае неправильного или недостаточного лечения ОРВИ может усложниться бактериальными инфекциями, что приводит к более серьезным и продолжительным последствиям.
Грипп — один из самых заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем. Например, если человек закашлял, прикрывая рот рукой, а потом дотронулся до дверной ручки, то ручка станет носителем вируса. Люди, которые касаются ее, могут в дальнейшем заразиться.
Инкубационный период вируса довольно короткий: от нескольких часов до четырех суток. Самый характерный симптом гриппа — это внезапное начало заболевания. Пациент может сказать с точностью до часа, когда оно началось.
Уже в первый же день появляются следующие симптомы:
Все эти симптомы возникают и усиливаются вместе с сильным ощущением слабости, вызванной отравлением организма.
На второй или третий день появляется кашель, а приступы могут быть очень болезненными.
Новые штаммы вируса COVID-19 представляют меньшую опасность для людей, чем прежние, и болезнь обычно проявляется как обычная респираторная инфекция без пневмонии.
После «омикрона» появился новый мутированный штамм, который назвали «пиролой». Первые случаи были зарегистрированы 24 июля этого года, а уже 17 августа ВОЗ добавила «пиролу» в список «наблюдаемых». Основные отличительные черты нового штамма заключаются в наличии нескольких мутаций и его более высокой способности к заражению по сравнению с очень заразным «омикроном».
Есть основные симптомы заболевания «пиролой»:
Осенняя аллергия может проявиться на определенные растения. В это время цветут различные сорные травы, такие как амброзия, полынь, подорожник, лебеда. Этот период начинается в августе и продолжается до сильных холодов.
Одной из самых распространенных аллергий в мире является реакция на плесневые грибы. Она может обостряться осенью, так как в это время на землю начинает падать большое количество листьев, которые являются благоприятной средой для размножения грибов. При влажной погоде и низкой температуре активность аллергенов плесени значительно возрастает.
Кроме того, существует аллергия на пыль, а симптомы чаще всего проявляются через дыхательные органы, такие как чихание, насморк, першение в горле и сухой кашель. Также возможно слезотечение, отечность век, зуд и шелушение кожи.