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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Какие болезни нам угрожают осенью

Какие болезни нам угрожают осенью

15 октября 2023, 11:01
Фото: newstracker.ru
С наступлением осени резко похолодало и стали более заметными сезонные заболевания. Рассказываем о проявлениях самых распространенных недугов в это время года.

Какие симптомы ОРВИ

Респираторные вирусные инфекции, известные как ОРВИ, представляют собой широкий спектр заболеваний. Эти вирусы атакуют слизистую оболочку дыхательных путей, что приводит к развитию таких симптомов, как насморк, боль в горле и кашель. К ним добавляются повышение температуры тела, утомляемость и, в некоторых случаях, тошнота и рвота.

Обычно продолжительность болезни не превышает неделю. Однако в случае неправильного или недостаточного лечения ОРВИ может усложниться бактериальными инфекциями, что приводит к более серьезным и продолжительным последствиям.

Сейчас эпидпорог заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе.Сейчас эпидпорог заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе.
Сейчас эпидпорог заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе.
Фото: 1MI

Симптомы гриппа

Грипп — один из самых заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем. Например, если человек закашлял, прикрывая рот рукой, а потом дотронулся до дверной ручки, то ручка станет носителем вируса. Люди, которые касаются ее, могут в дальнейшем заразиться.

Инкубационный период вируса довольно короткий: от нескольких часов до четырех суток. Самый характерный симптом гриппа — это внезапное начало заболевания. Пациент может сказать с точностью до часа, когда оно началось.

Уже в первый же день появляются следующие симптомы:

  1. повышение температуры;
  2. сильная головная боль;
  3. ощущение слабости в мышцах и суставах.

Все эти симптомы возникают и усиливаются вместе с сильным ощущением слабости, вызванной отравлением организма.

На второй или третий день появляется кашель, а приступы могут быть очень болезненными.

Грипп — один из самых заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем. Грипп — один из самых заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем.
Грипп — один из самых заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем.
Фото: 1MI

Симптомы коронавируса

Новые штаммы вируса COVID-19 представляют меньшую опасность для людей, чем прежние, и болезнь обычно проявляется как обычная респираторная инфекция без пневмонии.

После «омикрона» появился новый мутированный штамм, который назвали «пиролой». Первые случаи были зарегистрированы 24 июля этого года, а уже 17 августа ВОЗ добавила «пиролу» в список «наблюдаемых». Основные отличительные черты нового штамма заключаются в наличии нескольких мутаций и его более высокой способности к заражению по сравнению с очень заразным «омикроном».

Есть основные симптомы заболевания «пиролой»:

  1. резкое повышение температуры тела;
  2. заложенность носа и затруднение дыхания;
  3. кашель;
  4. общая слабость, озноб, боли в теле и голове;
  5. снижение аппетита, возможны понос, тошнота и рвота.
В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом. В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом.
В последнее время на Ставрополье растет заболеваемость коронавирусом.
Фото: 1MI

Осенняя аллергия

Осенняя аллергия может проявиться на определенные растения. В это время цветут различные сорные травы, такие как амброзия, полынь, подорожник, лебеда. Этот период начинается в августе и продолжается до сильных холодов.

Одной из самых распространенных аллергий в мире является реакция на плесневые грибы. Она может обостряться осенью, так как в это время на землю начинает падать большое количество листьев, которые являются благоприятной средой для размножения грибов. При влажной погоде и низкой температуре активность аллергенов плесени значительно возрастает.

Кроме того, существует аллергия на пыль, а симптомы чаще всего проявляются через дыхательные органы, такие как чихание, насморк, першение в горле и сухой кашель. Также возможно слезотечение, отечность век, зуд и шелушение кожи.

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