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В Тюменской области образовался острый дефицит воспитателей

В Тюменской области образовался острый дефицит воспитателей

14 октября 2023, 11:55
Фото: 1MI
В Тюменской области не хватает воспитателей. По данным портала «Работа России» в настоящее время региону требуют более 200 специалистов. Максимальный размер заработной платы составляет 25 — 55 тысяч рублей.
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Дети

55 тысяч рублей, в частности, ежемесячно готовы платить воспитателям тюменских детсадов № 55, № 12, № 176, № 167 и т. д. В вакансии указано, что в должностные обязанности будущего сотрудника будет входить осуществление образования воспитанников в соответствии с образовательной программой, развитие их творческой деятельности, проведение учебных занятий.

В числе требований — специальное очное педагогическое дошкольное образование, сертификат прививки COVID, психиатрическое освидетельствование, справка об отсутствии судимости, медицинская книжка.

Также заработок в размере 55 тысяч рублей обещают воспитателю частного детского сада с опытом работы не менее пяти лет. В его должностные обязанности будет входить работа с детьми раннего возраста (ясли), в группе 12-16 детей. Проведение занятий с малышами, присмотр и уход, работа с родителями.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в список городов России, в которых зафиксирован дефицит педагогов. В регионе с начала года было открыто на 30% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем годом ранее.

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