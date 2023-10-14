В Тюменской области образовался острый дефицит воспитателей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
55 тысяч рублей, в частности, ежемесячно готовы платить воспитателям тюменских детсадов № 55, № 12, № 176, № 167 и т. д. В вакансии указано, что в должностные обязанности будущего сотрудника будет входить осуществление образования воспитанников в соответствии с образовательной программой, развитие их творческой деятельности, проведение учебных занятий.
В числе требований — специальное очное педагогическое дошкольное образование, сертификат прививки COVID, психиатрическое освидетельствование, справка об отсутствии судимости, медицинская книжка.
Также заработок в размере 55 тысяч рублей обещают воспитателю частного детского сада с опытом работы не менее пяти лет. В его должностные обязанности будет входить работа с детьми раннего возраста (ясли), в группе 12-16 детей. Проведение занятий с малышами, присмотр и уход, работа с родителями.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в список городов России, в которых зафиксирован дефицит педагогов. В регионе с начала года было открыто на 30% больше вакансий в специализации «Учитель, преподаватель, педагог», чем годом ранее.