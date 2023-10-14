В Тюменской области образовался острый дефицит воспитателей

Также заработок в размере 55 тысяч рублей обещают воспитателю частного детского сада с опытом работы не менее пяти лет. В его должностные обязанности будет входить работа с детьми раннего возраста (ясли), в группе 12-16 детей. Проведение занятий с малышами, присмотр и уход, работа с родителями.