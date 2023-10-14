В Тюмени появится улица к новому мосту, который соединит ДОК и Зареку

В Тюмени в заречной части города построят новую улицу к новому путепроводу через Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК. В настоящее время разработка проектной документации уже началась. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в своем тг-канале.

Сюжет Руслан Кухарук