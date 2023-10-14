nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

В Тюмени появится улица к новому мосту, который соединит ДОК и Зареку

В Тюмени появится улица к новому мосту, который соединит ДОК и Зареку

14 октября 2023, 04:55
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
В Тюмени в заречной части города построят новую улицу к новому путепроводу через Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК. В настоящее время разработка проектной документации уже началась. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в своем тг-канале.
«Видя планы будущего строительства этого района, мы совместно с правительством Тюменской области прорабатываем вопрос создания новых транспортных узлов, один из них — путепровод через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК. Компания „Брусника“, которая занимается комплексной застройкой заречной части, разрабатывает проектную документацию на улицу, которая выйдет к этой транспортной развязке», — отметил Руслан Кухарук.

Также глава администрации Тюмени сообщил о преображении квадрата улиц Котовского — Минской — Республики. По его словам, здесь уделяется немало внимания визуалу. В перспективе появятся прогулочные зоны, будут установлены объекты, рассказывающие об истории города.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре запустят движения по четвертой полосе под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с улицей Московский тракт. На данный момент там идут работы по расширению проезжей части дороги.

Читайте также:
В октябре в Тюмени завершится расширение объездной у Московского трактаВ Тюменской области ищут работников за зарплату от 90 тысяч рублейВ Екатеринбурге осудили тобольского подростка за попытку поджога военкомата
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Дорожное строительство#КРТ
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
Вчера, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
Вчера, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
Вчера, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
Вчера, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
Вчера, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
Вчера, 14:48