В Тюмени появится улица к новому мосту, который соединит ДОК и Зареку

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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«Видя планы будущего строительства этого района, мы совместно с правительством Тюменской области прорабатываем вопрос создания новых транспортных узлов, один из них — путепровод через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК. Компания „Брусника“, которая занимается комплексной застройкой заречной части, разрабатывает проектную документацию на улицу, которая выйдет к этой транспортной развязке», — отметил Руслан Кухарук.
Также глава администрации Тюмени сообщил о преображении квадрата улиц Котовского — Минской — Республики. По его словам, здесь уделяется немало внимания визуалу. В перспективе появятся прогулочные зоны, будут установлены объекты, рассказывающие об истории города.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре запустят движения по четвертой полосе под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с улицей Московский тракт. На данный момент там идут работы по расширению проезжей части дороги.