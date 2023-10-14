В Тюмени легковушка «улетела» в яму, выкопанную посреди дороги

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
62-летний водитель авто и пассажир не пострадали. Мужчина сообщил, что не заметил дорожные знаки, предупреждающие о работах, а в последний момент, не успел перестроиться.
Напомним, дорожные работы на перекрестке улиц Харьковской и Одесской будут проходить до 15 октября. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее в местах проведения дорожных работ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 15-летний подросток угнал машину у своего родственника и пытался на ней скрыться от сотрудников ГИБДД. Патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.