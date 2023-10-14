nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Тюмени легковушка «улетела» в яму, выкопанную посреди дороги

В Тюмени легковушка «улетела» в яму, выкопанную посреди дороги

14 октября 2023, 05:11
Фото: ГИБДД
Daewoo Nexia угодила в субботу утром, около 6 часов утра, в яму в месте проведения дорожных работ в районе пересечения улиц Харьковской и Одесской в Тюмени.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

62-летний водитель авто и пассажир не пострадали. Мужчина сообщил, что не заметил дорожные знаки, предупреждающие о работах, а в последний момент, не успел перестроиться.

Напомним, дорожные работы на перекрестке улиц Харьковской и Одесской будут проходить до 15 октября. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее в местах проведения дорожных работ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 15-летний подросток угнал машину у своего родственника и пытался на ней скрыться от сотрудников ГИБДД. Патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.

Читайте также:
В Тюмени появится улица к новому мосту, который соединит ДОК и ЗарекуВ октябре в Тюмени завершится расширение объездной у Московского трактаВ Тюменской области ищут работников за зарплату от 90 тысяч рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Дорожные работы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
Вчера, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
Вчера, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
Вчера, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
Вчера, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
Вчера, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
Вчера, 14:48