В Тюмени легковушка «улетела» в яму, выкопанную посреди дороги

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 15-летний подросток угнал машину у своего родственника и пытался на ней скрыться от сотрудников ГИБДД. Патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.