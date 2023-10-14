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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:37

В октябре в Тюмени завершится расширение объездной у Московского тракта

В октябре в Тюмени завершится расширение объездной у Московского тракта

14 октября 2023, 04:34
Фото: ГУС ТО
Дополнительную, четвертую, полосу движения откроют в конце октября в Тюмени под путепроводом на пересечении Обхода Тюмени с улицей Московский тракт.

В настоящее время подрядная организация ведет работу по расширению проезжей части. Уже демонтировано старое ограждение, начались работу по устройству откосов, установке стоек под растяжки дорожных знаков.

Все работы планируют завершить к началу ноября. Под путепроводом будет организовано четыре полосы движения вместо трёх, что существенно увеличит пропускную способность объездной дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается разработка проектной документации по строительству южного обхода города. По планам, проект будет готов к концу этого года.

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