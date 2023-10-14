nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:21

Published 14 октября, 12:21

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Тюменским врачам лечить пациентов с сосудистыми заболеваниями помогает ИИ

Тюменским врачам лечить пациентов с сосудистыми заболеваниями помогает ИИ

14 октября 2023, 12:21
Фото: 1MI
Отделение лучевой диагностики ОКБ №2 применяет искусственный интеллект при исследовании сосудистых заболеваний. Практика уже доказала свою эффективность и местные врачи планируют теперь применить ее для диагностики других патологий, сообщает депздрав Тюменской области.

При поддержке областного департамента здравоохранения и сервиса «СберМедИИ» здесь используют возможности ИИ для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт. Проект курируют главный врач Иван Швецов и заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.

«Нам удалось успешно проанализировать 900 результатов КТ-исследований. При подозрении на инсульт, пациента осматривает врач-невролог, после чего определяет пораженное полушарие и мы в компьютерной системе кодируем его. Посредством кода искусственный интеллект обрабатывал результаты обследования. Технология помогает в локализации поражения и постановке диагноза, но окончательный вердикт относительно заболевания выносит врач», — поясняет Рустам Талыбов.

Искусственный интеллект в автоматическом режиме показывает очаги инсульта, подсвечивая их цветным контуром. Система способна определить уровень тяжести патологии, в зависимости от ее объема. На основе анализа исследования, формируется предварительное рентгенологическое заключение.

«После года реализации проекта в нашей больнице. Мы видим оптимизацию работы специалистов по лучевой диагностике. В будущем планируем расширить спектр диагностики с применением ИИ для анализа других, не менее важных заболеваний», — отметил главврач Иван Швецов.

Применение искусственного интеллекта позволяет оптимизировать работу специалистов, сократив время на описание заключения и постановку диагноза. Кроме того, ИИ помогает максимально быстро определить, нуждается ли пациент в оказании неотложной помощи.

Подпишитесь
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Вчера, 03:59
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25