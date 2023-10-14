Тюменским врачам лечить пациентов с сосудистыми заболеваниями помогает ИИ

Отделение лучевой диагностики ОКБ №2 применяет искусственный интеллект при исследовании сосудистых заболеваний. Практика уже доказала свою эффективность и местные врачи планируют теперь применить ее для диагностики других патологий, сообщает депздрав Тюменской области.

При поддержке областного департамента здравоохранения и сервиса «СберМедИИ» здесь используют возможности ИИ для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт. Проект курируют главный врач Иван Швецов и заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов. «Нам удалось успешно проанализировать 900 результатов КТ-исследований. При подозрении на инсульт, пациента осматривает врач-невролог, после чего определяет пораженное полушарие и мы в компьютерной системе кодируем его. Посредством кода искусственный интеллект обрабатывал результаты обследования. Технология помогает в локализации поражения и постановке диагноза, но окончательный вердикт относительно заболевания выносит врач», — поясняет Рустам Талыбов. Искусственный интеллект в автоматическом режиме показывает очаги инсульта, подсвечивая их цветным контуром. Система способна определить уровень тяжести патологии, в зависимости от ее объема. На основе анализа исследования, формируется предварительное рентгенологическое заключение. «После года реализации проекта в нашей больнице. Мы видим оптимизацию работы специалистов по лучевой диагностике. В будущем планируем расширить спектр диагностики с применением ИИ для анализа других, не менее важных заболеваний», — отметил главврач Иван Швецов. Применение искусственного интеллекта позволяет оптимизировать работу специалистов, сократив время на описание заключения и постановку диагноза. Кроме того, ИИ помогает максимально быстро определить, нуждается ли пациент в оказании неотложной помощи.