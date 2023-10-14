Тюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца Драмтеатра

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Как следует из документов, опубликованных на портале Госзакупки, в срок до 30 сентября 2024 года победитель закупки должен будет заменить покрытие лестниц, поставить новые ворота и малые архитектурные формы в границе благоустройства территории. Кроме того, должны быть проведены работы по обновлению гранитной плитки.
Указано, что участникам закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки будут принимать до 31 октября 2023 года. Подведение итогов запланировано на 2 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что открытие нового здания Тюменского драматического театра состоялось 15 ноября 2008 года. На его возведение ушло 20 месяцев. Работы по строительству вели специалисты из Турции.