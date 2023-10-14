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Тюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца Драмтеатра

Тюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца Драмтеатра

14 октября 2023, 09:47
Фото: 2 ГИС
В Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется ремонтом крыльца Тюменского драмтеатра. На эти цели из бюджета ГАУК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение» выделено 44,3 миллиона рублей.

Как следует из документов, опубликованных на портале Госзакупки, в срок до 30 сентября 2024 года победитель закупки должен будет заменить покрытие лестниц, поставить новые ворота и малые архитектурные формы в границе благоустройства территории. Кроме того, должны быть проведены работы по обновлению гранитной плитки.

Указано, что участникам закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки будут принимать до 31 октября 2023 года. Подведение итогов запланировано на 2 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что открытие нового здания Тюменского драматического театра состоялось 15 ноября 2008 года. На его возведение ушло 20 месяцев. Работы по строительству вели специалисты из Турции.

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