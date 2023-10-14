Тюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца Драмтеатра

Как следует из документов, опубликованных на портале Госзакупки, в срок до 30 сентября 2024 года победитель закупки должен будет заменить покрытие лестниц, поставить новые ворота и малые архитектурные формы в границе благоустройства территории. Кроме того, должны быть проведены работы по обновлению гранитной плитки.