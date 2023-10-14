Тюменские власти закупают новые автобусы на 600 млн рублей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В срок до 10 декабря 2023 года поставщик, с которым был заключен контракт, поставит ТПАТП 22 автобуса, работающих на дизельном топливе, и 12 — на газомоторном (метан) топливе. Такая информация указана в документах, опубликованных на портале Госзакупки.
Указано, что стоимость одного автобуса на дизеле составляет 18,6 миллионов рублей, на газомоторном топливе 17,1 миллион рублей. В числе требований к ЛиАЗам — год выпуска не ранее 2023.
На какие маршруты будут добавлены новые машины пока неизвестно.
Ранее «Наш Город» пиал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявлял, что городской автопарк пополнится новыми автобусами. При этом, до конца года будет закуплена только часть. Также в областной столице рассматривается возможность введения на городские рейсы беспересадочного тарифа. Этот вопрос уже прорабатывается совместно с правительством Тюменской области.