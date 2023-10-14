Тюменские власти закупают новые автобусы на 600 млн рублей

Ранее «Наш Город» пиал, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заявлял, что городской автопарк пополнится новыми автобусами. При этом, до конца года будет закуплена только часть. Также в областной столице рассматривается возможность введения на городские рейсы беспересадочного тарифа. Этот вопрос уже прорабатывается совместно с правительством Тюменской области.